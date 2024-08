PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Live Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce byłego gracza Realu Madryt

Dla nikogo tajemnicą nie jest fakt, że Barcelona nadal poszukuje kandydatów do gry na bokach defensywy. Bo choć środek obrony jest obsadzony dość dobrze, to już skrajne pozycje mają problemy. Dlatego też Duma Katalonii mocno skupia się na pozostawieniu w drużynie Joao Cancelo, ale okazuje się, że jest także nowy, dość zaskakujący kandydat do gry na lewej stronie.

Według informacji przekazanych przez Sky Sports, Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Sergio Reguilona z Tottenhamu. Działacze klubu z Hiszpanii jeszcze co prawda oficjalnej oferty do Londynu nie wysłali, ale w najbliższym czasie może się to zmienić, bowiem trwa badania możliwości i szans na ten ruch.

Reguilon to zawodnik, który w minionym sezonie grał na wypożyczeniu w Manchesterze United oraz Brentford. W sumie w kampanii 2023/24 na boiskach Premier League wystąpił 25 razy. Ogólnie ma jednak 77 występów w lidze angielskiej i dwa gole oraz 10 asyst. Co jednak ciekawe, 27-latek w przeszłości grał w młodzieżowych drużynach Realu Madryt. W seniorskiej drużynie Królewskich ma nawet na koncie 22 występy. Wyceniany na 12 milionów euro gracz to także 6-krotny reprezentant Hiszpanii, choć ostatni mecz zagrał w 2021 roku.

