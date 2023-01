fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Popis PSG w Pucharze Francji

Dla Paris Saint-Germain poniedziałkowy mecz w Pucharze Francji miał być wyłącznie spacerkiem. Paryżanie mierzyli się bowiem na wyjeździe z Pays de Cassel, które na co dzień gra na szóstym poziomie rozgrywkowym we Francji. Christophe Galtier potraktował ten mecz na poważnie i postawił w pierwszym składzie na znane twarze. Od pierwszej minuty zagrali między innymi Sergio Ramos, Kylian Mbappe czy Neymar.

Zupełnie niespodziewanie, Paris Saint-Germain bardzo długo nie mogło przełamać strzeleckiej niemocy. Bezbramkowy remis utrzymywał się aż do 29. minuty. Wówczas do akcji wkroczył Kylian Mbappe, który w tym spotkaniu założył kapitańską opaskę. Francuz wpisał się na listę strzelców, a chwile później asystował przy trafieniu Neymara. Do przerwy 24-letni napastnik dołożył jeszcze dwa trafienia, kompletując hattricka.

Po zmianie stron paryżanie nie odpuścili niżej notowanym rywalom i strzelali kolejne bramki. Swojego czwartego gola zdobył Mbappe, zaś w 64. minucie na szóstą bramkę zdobył Carlos Soler.

Nie był to koniec strzelania na Stade Bollaert-Delelis w Lens. Kibice mieli okazję zobaczyć jeszcze jedno trafienie Mbappe, który w 79. minucie ustalił wynik rywalizacji na 7-0. Paris Saint-Germain bez większych problemów wywalczyło więc awans do 1/8 finału Pucharu Francji.