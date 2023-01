fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Szachtara Donieck

Mychajło Mudryk został nowym zawodnikiem Chelsea. Klub z Londynu przeznaczył na transakcje wraz z bonusami ponad 100 milionów dolarów. Reprezentant Ukrainy ma jednocześnie pomóc The Blues w powrocie na właściwe tory. Tymczasem na temat transakcji zawodnik oświadczenie opublikował prezydent Szachtara Donieck.

Chelsea kolejny raz w ostatmim czasie wydała ogromne pieniądze na transfer

Szeregi The Blues zasilił Mychajło Mudryk

Prezydent Szachtara Rinat Achmetow przekazał w oświadczeniu, że cześć kwoty transferowej zostanie przeznaczona na pomoc Ukrainie

25milionów dolarów na pomoc Ukrainie

Mychajło Mudyk związał się z Chelsea kontraktem, który będzie obowiązywał do 2031 roku. Jednocześnie 22-latek będzie kontynuował karierę w jednej z najsilniejszych lig świata. Przedstawiciel klubu Rinat Achmetow opublikował specjalne oświadczenie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu, ujawniając, że część sumy z transakcji została przeznaczona na pomoc Ukrainie.

Oświadczenie Rinata Achmetowa

“Drodzy przyjaciele i kibice,

Szachtar podpisał ostateczną umowę z Chelsea i tym samym ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk będzie kontynuował karierę w szeregach The Blues w angielskiej Premier League.

Przede wszystkim chcę podziękować całemu cywilizowanemu światu za pomoc Ukrainie. Dziś możemy mówić o ukraińskim futbolu dzięki ukraińskiej armii, narodowi ukraińskiemu i ogromnemu wsparciu całego cywilizowanego świata. Tylko wspólnymi siłami pokonamy zło, które zagościło w naszych domach.

Mam dziś mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się z Mychajło i jestem z niego dumny. Ten facet daje przykład, pokazując, że talent i ciężka praca mogą sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Jestem absolutnie przekonany, że cała Europa doceni genialną i piękną grę Mychajło.

Z drugiej strony nigdy nie ukrywałem, że moim marzeniem jest zdobywanie europejskich trofeów. Oznacza to, że tacy zawodnicy jak Mudryk powinni być zapraszani do naszego klubu, rywalizować w mistrzostwach Ukrainy i z takimi zawodnikami powinniśmy zdobywać europejskie trofea, a nie kibicować im, nawet jeśli grają w czołowych klubach świata. Niestety, teraz jest to niemożliwe, ponieważ Ukraina toczy straszliwą i niesprawiedliwą wojnę, którą toczy przeciwko nam Federacja Rosyjska. Jestem jednak przekonany, że wygramy. A mecz towarzyski z Chelsea zagramy na Donbas Arena w ukraińskim Doniecku.

Musimy zrobić wszystko, aby przybliżyć ten dzień.

Dlatego podjąłem decyzję o uruchomieniu projektu Serce Azowstalu, którego celem jest pomoc obrońcom Mariupola i rodzinom poległych żołnierzy. Ich akty odwagi nie mają sobie równych we współczesnej historii. To oni, ich poświęcenie i odwaga pomogli powstrzymać wroga w pierwszych miesiącach wojny i teraz wszyscy odczuliśmy nieuchronność Zwycięstwa Ukrainy.

Przeznaczam dziś 25 milionów dolarów (miliard hrywien) na pomoc naszym żołnierzom, obrońcom i ich rodzinom. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie różnych potrzeb – od zapewnienia leczenia, leczenia protetycznego i wsparcia psychologicznego po realizację konkretnych próśb. Aby zapewnić przejrzystość, projekt będzie miał niezależny profesjonalny zespół, który będzie w kontakcie z obrońcami Azovstalu, ich rodzinami, opiekunami i wolontariuszami.

Jesteśmy na zawsze dłużnikami naszych żołnierzy!”

