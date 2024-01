IMAGO/MICHAL TRZPIS/400MM.PL/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Paulina Baranowska

Cristiano Ronaldo i Leo Messi 1 lutego zmierzą się ze sobą być może po raz ostatni w karierze

Poczynania dwóch piłkarskich legend z bliska będzie obserwowała polska sędzia

Paulina Baranowska została wyznaczona do roli sędzi asystentki w potyczce Al Nassr kontra Inter Miami

Polska arbiter doceniona. Posędziuje w meczu Al Nassr – Inter Miami

W najbliższy czwartek (1 lutego, godzina 19:00 czasu polskiego) w Rijadzie odbędzie się towarzyski mecz Al Nassr kontra Inter Miami. W obsadzie sędziowskiej znalazła się Paulina Baranowska, które będzie pełniła funkcję sędzi asystent w być może ostatniej potyczce Cristiano Ronaldo z Leo Messim.

– To naturalne, że bardzo się ucieszyłam z tej nominacji. Możliwość obserwowania Messiego i Ronaldo z bliska, to duża przyjemność, bowiem są wybitnymi sportowcami. Jednak do samego meczu podchodzę „na chłodno” – przekonuje polska arbiter, cytowana przez portal Łączy Nas Piłka.

– Mam w tym spotkaniu swoją pracę do wykonania. Gdy zaczyna się mecz, dla sędziego nie ma takiego znaczenia, kto biega po boisku. Musi koncentrować się na tym, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej – dodała Paulina Baranowska, która w CV ma już bycie sędzią asystent w finale kobiecego Euro.