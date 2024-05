fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Polonia Bytom powalczy o 1 Ligę, Lech II Poznań ze spadkiem

Polonia Bytom jako beniaminek 2 Ligi zapewniła swoim kibicom w sezonie 2023/2024 rollercoaster emocji. W rundzie jesiennej ekipa z ulicy Piłkarskiej rozczarowywała, co skutkowało tym, że trener Adam Burek stracił pracę i jego miejsce zajął Łukasz Tomczyk. Na efekty porządków w klubie przyszło natomiast fanom czekać do nowego roku. Polonia nie tylko szybko odskoczyła pod strefy spadkowej, ale także na poważnie włączyła się do gry o coś więcej. Jednocześnie w ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej z Lechem II Poznań piłkarze Niebiesko-czerwonych mieli szansę na to, aby znaleźć się w strefie barażowej o awans do 1 Ligi. Ekipa Artura Węski nie zamierzała jednak ułatwiać zadania Niebiesko-czerwonym. Tym bardziej że Lech walczył o utrzymanie na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Na pierwszego gola w spotkaniu nie trzeba było długo czekać. Już w ósmej minucie skierował piłkę do siatki po uderzeniu z rzutu wolnego Tomasz Gajda. Po jednym trafieniu zespół z Bytomia trochę jednak osiadł na laurach, oddając inicjatywę rywalom. Kolejorz raz po raz tworzył zagrożenie pod bramką Karola Szymkowiaka, ale finalnie rezultat w pierwszej odsłonie nie uległ już zmianie. Tymczasem tuż przed końcem pierwszej odsłony drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Bartosz Tomaszewski. W związku z tym sytuacja gości jeszcze bardziej się skomplikowała.

Tymczasem po zmianie stron gospodarze otrząsnęli się tym, jak zostali w pewnym sensie zdominowani przez rywali. Szczęście jednak dopisywało bytomianom, którzy nie stracili bramki. W drugiej połowie przez to, że na boisku zrobiło się więcej wolnych przestrzeni, Polonia szybko wróciła do gry z pierwszych fragmentów rywalizacji. Następstwem tego były gole Patryka Romanowskiego i Kamila Wojtyry. Bytomska drużyna jednocześnie zrealizowała plan, jakim był awans do baraży. W nich zespół Łukasza Tomczyka zmierzy się w tygodniu z KKS-em Kalisz.

Polonia Bytom – Lech II Poznań 3:0 (1:0)

1:0 Tomasz Gajda 8′

2:0 Patryk Romanowski 50′

3:0 Kamil Wojtyra 63′