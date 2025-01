Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kostorz

Kostorz zmniejszył rozmiary porażki

W 20. kolejce Eredivisie doszło do starcia lidera z 9. ekipą stawki. Rywalem PSV, a więc aktualnego mistrza kraju, była ekipa NAC Breda. Gospodarze przystępowali do tego meczu w znakomitych nastrojach – we wtorek pokonali Crvenę zvezdę w 7. serii gier Ligi Mistrzów i przedłużyli swoje szanse na bezpośredni awans do 1/8 finału. Natomiast podopieczni Carl Hoefkensa w weekend wygrali z Twente.

Niespodziewanie to goście rozpoczęli strzelanie na Philips Stadion. W 26. minucie do siatki trafił Leo Sauer. PSV odpowiedziało w 35. minucie. Joey Veeerman dograł do Guusa Tila, a ten pokonał Daniela Bielicę. W doliczonym czasie pierwszej połowy drużyna Petera Bosza wyszła na prowadzenie. Dubletem mógł pochwalić się Til.

Po zmianie stron wynik pozostawał bez zmian aż do… doliczonego czasu gry. Najpierw przewagę PSV powiększył Ricardo Pepi. Trzy minuty po golu Amerykanina Walter Benitez po raz drugi musiał sięgać do siatki. Argentyńskiego golkipera drużyny Rood-witten zaskoczył Kacper Kostorz. Polski napastnik świetnie odnalazł się w szesnastce po stałym fragmencie i przymierzył tuż przy słupku. Benitez nie znalazł sposobu na efektowne uderzenie z półwoleja.

Dla Kostorza była to druga bramka w tym sezonie Eredivisie. Pierwsze trafienia padło 14 września, a Polak zapewnił Bredzie triumf w pojedynku z Fortuną Sittard.