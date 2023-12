IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa trafił do siatki w meczu przeciwko Karagumruk

To ósma bramka Polaka w Turcji

Napastnik do końca sezonu jest wypożyczony do ekipy Antalyasporu

Adam Buksa swego czasu miał bardzo dobre notowania zarówno w reprezentacji Polski, jak i swoim klubie. Dobra postawa w New England Revolution pozwoliła na powrót do Europy. Jednak w RC Lens napastnikowi nie udało się przebić na stałe do pierwszego składu. Teraz odżywa na wypożyczeniu w zespole Antalyasporu, gdzie powróciła jego dobra forma strzelecka, a to przekłada się na występy także w kadrze.

⏱ Dk.13: GOL GOL GOOOLLL



✌️ Bitexen Antalyasporumuz, Adam Buksa'nın attığı golle Vavacars Fatih Karagümrük karşısında farkı 2'ye çıkardı.



Bitexen Antalyaspor 2-0 Vavacars Fatih Karagümrük#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/v06KVg3puf — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 9, 2023

Napastnik reprezentacji Polski właśnie dołożył ósme trafienie w tym sezonie ligi tureckiej. 27-latek w trzynastej minucie meczu przeciwko ekipie Karagumruk trafił do siatki. W sumie w 13 spotkaniach dołożył on do dorobku bramkowego także dwie asysty.

