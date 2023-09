Piotrowski puka do reprezentacji Polski. Piękna asysta piłkarza Łudogorca

Łudogorec Razgrad zremisował 1:1 Łokomotiwem Płowdiw w spotkaniu 11. kolejki bułgarskiej ekstraklasy. Przy trafieniu gospodarzy doskonałą asystę zanotował Jakub Piotrowski, który puka do reprezentacji Polski.

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Michał Probierz bacznie obserwuje Jakuba Piotrowskiego

Pomocnik wysłał kolejny sygnał do selekcjonera reprezentacji Polski

25-latek zaliczył asystę w ostatniej kolejce ligi bułgarskiej

Probierz powoła Piotrowskiego? Pomocnik imponuje dyspozycją

Łudogorec Razgrad w środę wieczorem na Huvepharma Arenie podejmował Łokomotiw Płowdiw w meczu 11. kolejki bułgarskiej ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a bardzo dobre noty zebrał Jakub Piotrowski.

Gospodarze objęli prowadzenie w 9. minucie – były pomocnik Pogoni Szczecin będąc jeszcze na własnej połowie posłał znakomite podanie do wbiegającego w pole karne Bernharda Tekpeteya, który świetnie wykończył akcję.

Goście w 85. minucie doprowadzili jednak do wyrównania i ostatecznie nastąpił podział punktów. Co ciekawe, Michał Probierz w niedzielę z wysokości trybun ma obejrzeć starcie pomiędzy Łudogorcem Razgrad a Levskim Sofia, żeby z bliska przyjrzeć się Jakubowi Piotrowskiemu. 25-latek może zostać powołany do reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie.