Krzysztof Piątek ma za sobą bardzo dobre tygodnie. Polak wreszcie wrócił do regularnego zdobywania bramek. O jego statusie w Turcji opowiedział "WP Sportowe Fakty" tamtejszy dziennikarz.

fot. Imago/Seskim Photo TR Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek zachwyca w ostatnich tygodniach formą strzelecką

Polski napastnik wyraźnie odbudował się po transferze do Basaksehir

Piątek wyrasta na gwiazdę całej tureckiej Super Lig

Piątek imponuje skutecznością. Turcy się zachwycają

Krzysztof Piątek skorzystał na letnim transferze, przenosząc się definitywnie do Turcji. Po nieudanej przygodzie z Salernitaną, a wcześniej także Fiorentiną i Herthą Berlin wydawało się, że polski napastnik najlepsze chwile w karierze ma już za sobą. Dołączenie do Basaksehir okazało się natomiast istnym strzałem w dziesiątkę. W ostatnich tygodniach zachwyca dyspozycją strzelecką i jest wyraźnym kandydatem do gry w marcowych barażach o awans na Mistrzostwa Europy.

Początki Piątka w Turcji nie należały do udanych. Pierwszego ligowego gola zdobył dopiero w jedenastej kolejce. Od tego czasu idzie jednak jak burza, zaliczając kolejne imponujące występy. Pod koniec stycznia skompletował nawet swojego pierwszego hattricka w barwach Basaksehir. Na ten moment ma w dorobku 12 bramek w 23 ligowych meczach.

Tureccy kibice i dziennikarze zachwycają się polskim napastnikiem, który wreszcie nawiązał do swojej formy z czasów Genoi czy Milanu. Powoli wyrasta tym samym na gwiazdę całej Super Lig.

– Piątek zdobył pięć bramek w dwóch meczach przeciwko Konyasporowi i Istanbulsporowi. Muszę przyznać, że to spore osiągnięcie w tak trudnych rozgrywkach jak Super Lig. Klub jest dziś w nim zakochany. Ma jednak pecha, że nie gra na co dzień w składzie innego stambulskiego giganta, takiego jak Galatasaray, Fenerbahçe czy Beşiktas. Z taką grą mógłby być bowiem traktowany tam jak gwiazda rocka, a tak wciąż jest nieco niedoceniany – mówi dziennikarz Enging Saydam w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

