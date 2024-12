Mourinho musi przejść operację. Szymański i spółka dostali wolne

dpa picture alliance / Alamy, Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Sebastian Szymański

Mourinho dał wolne piłkarzom, The Special One musi przejść operację

Fenerbahce w piątek (20 grudnia) zakończyło pierwszą część sezonu 2024/2025. Podopieczni Jose Mourinho nie dali swoim kibicom powodów do radości, kolejny raz rozczarowując z niżej notowanym rywalem. Żółte Kanarki zremisowały z Eyupsporem (1:1).

Dla Sebastiana Szymańskiego i reszty zawodników Fenerbahce był to ostatni mecz w 2024 roku. Kolejny raz wybiegną na murawę dopiero 5 stycznia w starciu z Hatayasporem. Natomiast z informacji cenionego w Turcji dziennikarza wynika, że Jose Mourinho dał drużynie tydzień wolnego. Yagiz Sabuncuoglu przekazał, że część zagranicznych zawodników wyjechała ze Stambułu bezpośrednio po ostatnim meczu.

Okazuje się, że The Special One miał powód ku temu, aby dać drużynie urlop. Sabuncuoglu poinformował, że w najbliższych dniach Jose Mourinho podda się operacji ze względu na problemy zdrowotne. Dziennikarz nie zdradził jednak, co dokładnie dolega Portugalczykowi.

🚨 Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 21, 2024

Mourinho w Fenerbahce pracuje od początku bieżącego sezonu. Na ten moment prowadził zespół w 26 meczach. Jego bilans to 15 zwycięstw, 6 remisów i 5 porażek. Aktualnie podopieczni The Special One zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Oprócz rywalizacji w lidze Żółte Kanarki biorą również udział w Lidze Europy, gdzie plasują się na 21. miejscu, które obecnie daje im awans do fazy pucharowej.