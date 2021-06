Mistrzostwa Europy U-21: poznaliśmy finalistów turnieju

W niedzielnym finale Mistrzostw Europy do lat 21 zmierzą się ze sobą reprezentacje Niemiec i Portugalii. W czwartek obie ekipy zapewniły sobie grę w najważniejszym spotkaniu turnieju, eliminując kolejno Holandię i Hiszpanię.

W czwartek poznaliśmy finalistów Euro U-21

W niedzielnym spotkaniu o złoty medal powalczą reprezentacje Niemiec i Portugali

Na półfinałach udział w turnieju zakończyli Holendrzy i Hiszpanie

Finał Mistrzostw Europy U-21: Niemcy – Portugalia

Reprezentacja Niemiec dowodzona przez Stefana Kuntza szybko objęła prowadzenie w czwartkowym starciu rozgrywanym w Szekesfehervar. Bramkę na 1:0 zdobył Florian Wirtz, który na listę strzelców wpisał się w 29. sekundzie gry. Piłkarz broniący na co dzień barw Bayeru Leverkusen czekał zaledwie siedem minut na to, aby strzelić gola na 2:0. Co prawda po zmianie stron Peer Schuurs zdobył bramkę kontaktową w 67. minucie. Do końca zawodów wynik już się jednak nie zmienił. Tym samym Holendrzy schodzili z placu gry na tarczy, przegrywając 1:2.

W pierwszym półfinale Euro U-21 reprezentacja Portugalii pokonała natomiast 1:0 Hiszpanię. W meczu rozgrywanym w Mariborze drużyna dowodzona przez Rui Jorge odniosła skromne zwycięstwo dzięki golowi strzelonemu w 80. minucie przez Jorge Cuenkę. – Faktem jest, że nasi rywale mieli okazje na zdobycie bramki. Niemniej to nam udało się strzelić gola i to jest najważniejsze – mówił po zakończeniu spotkania portugalski pomocnik Vitinha, który został wybranym zawodnikiem spotkania.

Portugalia zagra po raz trzeci w historii w finale Mistrzostw Europy do lat 21. Udało im się to również w latach 1994 i 2015. Niemcy natomiast uchodzą za specjalistów od gry w finałach tego typu turniejów. Ostatni triumf zaliczyli jednak w 2017 roku. Grali również w finale w 2019 roku, ale wówczas przegrali z Hiszpanią (1:2).

Czytaj więcej: Poznaliśmy wszystkich półfinalistów Mistrzostw Europy U-21