Poznaliśmy wszystkich półfinalistów Mistrzostw Europy U-21

We wtorek zakończyły się wszystkie ćwierćfinały w Mistrzostwach Europy do lat 21. Szansę na zwycięstwo w turnieju rozgrywanym na Węgrzech i w Słowenii wciąż mają reprezentacje: Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, a także Holandii.

W poniedziałek rozpoczęła się faza pucharowa Mistrzostw Europy do lat 21

W ćwierćfinałach nie brakowało zwrotów akcji i wielu goli

Szansę na końcowy triumf wciąż mają kadry: Portugalii, Hiszpanii, Holandii oraz Niemiec

Sytuacja pandemiczna na świecie spowodowała, że Mistrzostwa Europy do lat 21 podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy z nich to rozgrywana w marcu faza grupowa. O przepustkę do rundy pucharowej rywalizowało 16 zespołów. Wśród nich nie znalazła się Polska. Z marzeniami o triumfie w turnieju na Węgrzech i w Słowenii już kilka miesięcy temu pożegnało się osiem reprezentacji. Do grona tego należą: Rumunia, Węgry, Czechy, Słowenia, Rosja, Islandia, Anglia, a także Szwajcaria.

Finał Mistrzostw Europy stawką derbów Półwyspu Iberyjskiego

We poniedziałek o 18:00 rozpoczęły się dwa ćwierćfinały. W jednym z nich Hiszpania mierzyła się z Chorwacją. O pierwszej odsłonie możemy zapomnieć. Po zmianie stron La Furia Roja objęła prowadzenie, a gola strzelił Javi Puado. Wydawało się, że Hiszpanie awansują do półfinału. W czwartej minucie doliczonego czasu gry bramkę z rzutu karnego zdobył jednak Luka Ivanusec. W dogrywce młodzi Hiszpanie postawili jednak na swoim i przypieczętowali awans w 110. minucie. Dokonał tego Puado.

Multum emocji było w Ljubljanie, gdzie po godzinie gry było 3:2 dla Portugalii. Włosi do dogrywki doprowadzili minutę przed końcem meczu. W doliczonym czasie gry Portugalia zdobyła dwie bramki i zameldowała się w półfinale (5:3). Zagra w nim z Hiszpanią.

Sąsiedzki bój w drugim półfinale

Ciekawy był również drugi ćwierćfinał rozpoczęty o 18:00. Francja zabrała na fazę pucharową bardzo mocny skład i w 23. minucie objęła prowadzenie po golu Dayota Upamecano, który od nowego sezonu będzie bronił barw Bayernu Monachium. Holandia po zmianie stron była mniej widoczna, ale zabójczo skuteczna. W 51. minucie Myron Boadu pokonał bramkarza rywali. 20-latek dokonał tego ponownie w trzeciej minucie doliczonego czasu gry i to Oranje zagrają o udział w finale młodzieżowych Mistrzostw Europy.

Pierwszego gola w spotkaniu na MOL Arena Sosto zobaczyliśmy dopiero w 69. minucie. Jego autorem był 17-letni Duńczyk Wahidullah Faghir. Niemcy byli blisko odpadnięcia, ale w 88. minucie uratował ich Lukas Nmecha. W dogrywce obie ekipy zdobyły po jednej bramce i obyły się rzuty karne. Te lepiej wykonywali Niemcy (6:5), którzy zagrają w półfinale z Holandią.

Terminarz Mistrzostw Europy U-21

Półfinały:

3 czerwca, 18:00: Hiszpania – Portugalia

3 czerwca 21:00: Holandia – Niemcy

Finał:

6 czerwca, 21:00, Hiszpania/Portugalia – Holandia/Niemcy

🇳🇱🇩🇪🇪🇸🇵🇹 Who ya got? #U21EURO — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) May 31, 2021

