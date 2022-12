fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Majecki

Radosław Majecki broni aktualnie barw Cercle Brugge, gdzie został wypożyczony z AS Monaco. 23-letni bramkarz zaliczył udany występ w piątkowy wieczór z KV Mechelen. Zawodnik w końcówce spotkania 18. kolejki ligi belgijskiej obronił rzut karny, ratując jednocześnie punkt dla swojej drużyny.

Radosław Majecki zaliczył udany mecz w ramach 18. kolejki ligi belgijskiej

Polski bramkarz obronił rzut karny w końcówce starcia z 14. zespołem w tabeli

23-latek w tej kampanii ma na koncie trzy obronione jedenastki

Majecki błysnął dobrą formą w Belgii

Radosław Majecki od momentu, gdy zdecydował się na spróbowanie sił za granicą, miał kłopoty z regularną grą. Polski bramkarz nie mógł liczyć na występy w AS Monaco, więc zdecydował się na wypożyczenie do Cercle Brugge. Wygląda na to, że to był dobry ruch ze strony zawodnika.

W piątkowy wieczór Majecki rozegrał swoje siedemnaste spotkanie w tej kampanii ligowej. Nie udało mu się co prawda po raz piąty w sezonie zachować czystego konta. W każdym razie były golkiper Legii Warszawa i tak starcie z KV Mechelen może uznać za udane, bo w końcówce obronił rzut karny egzekwowany przez Yonasa Maledę. Jego team zremisował zatem 1:1. Ciekawostką jest, że Majecki w tym sezonie obronił już trzy jedenastki.

Zespół polskiego zawodnika plasuje się aktualnie na ósmej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się bilansem 26 punktów. W następnej kolejce Cercle Brugge zmierzy się z Westerlo. Z kolei tydzień później na drodze drużyna Polaka stanie Charleroi.

