Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Oficjalnie: Leonardo Bonucci odwiesza buty na kołek

Dziś zostanie rozegrana ostatnia kolejka tureckiej ekstraklasy. W jednym ze spotkań Fenerbahce przed własną publicznością podejmie Istanbulaspor. Drużyna Sebastiana Szymańskiego wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa kraju, ale muszą liczyć na wpadkę Galatasaray. Lider tabeli z kolei zmierzy się z Konyasporem.

Niedzielny mecz na długo zapamięta jeden z zawodników Fenerbahce. Otóż spotkanie z Istanbulasporem będzie ostatnim występem w karierze dla Leonardo Bonucciego. Kontrakt mistrza Europy z klubem wygasa wraz z końcem sezonu i nie zostanie przedłużony. Włoski defensor zatem zdecydował się przejść na sportową emeryturę.

Bycie częścią tej wspaniałej rodziny było dla mnie przyjemnością. Próbowałem dać z siebie wszystko na boisku i poza nim, ale co najważniejsze, czeka nas jeszcze ostatnia bitwa. Chcę zakończyć karierę z mistrzostwem i mamy na to szansę. Dziękuję za to wszystkim – powiedział Leonardo Bonucci.

Największym sukcesem w karierze Leonardo Bonucciego z pewnością było zdobycie mistrzostwa Europy w 2020 roku. Oprócz tego w dorobku włoskiego defensora znajduje się również dziewięć zwycięstw w rozgrywkach Serie A, pięć w krajowym pucharze, a także pięć Superpucharów Włoch. 37-latek w kadrze reprezentacji Italii wystąpił w 121. spotkaniach. W tym czasie udało mu się strzelić osiem goli.

