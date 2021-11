PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak strzelił bramkę w meczu jego Krasnodaru ze Spartakiem Moskwa. Polak na pół godziny przed końcem meczu wykorzystał rzut karny, dający prowadzenie z wicemistrzami Rosji.

W sobotę Krasondar rozgrywał ligowe spotkanie ze Spartakiem Moskwa

Grzegorz Krychowiak pewnie wykorzystał rzut karny, strzelając gola na 2:1 przeciwko wicemistrzom Rosji

Było to czwarte trafienie polskiego pomocnika w tym sezonie rosyjskiej Priemjer-Ligi

Gol Krychowiaka przeciwko Spartakowi Moskwa

Grzegorz Krychowiak miał pełne prawo wrócić ze zgrupowania reprezentacji Polski w kiepskim nastroju. Biało-czerwoni wygrali z Andorą, a sam pomocnik obejrzał żółtą kartkę, by nie opuścić jednego ze spotkań barażowych. W starciu z Węgrami, Polacy jednak zawiedli, a sam zawodnik Krasnodaru nie mógł im pomóc przez zawieszenie.

Po powrocie do klubu, Krychowiak zaprezentował jednak dobrą dyspozycję. Jego Krasnodar grał ze Spartakiem Moskwa i do przerwy na tablicy widniał rezultat remisowy. Na trafienie Jhona Cordoby odpowiedział bowiem Aleksandr Sobolew. Po zmianie stron, jednak, Polak odcisnął swoje piętno. Na pół godziny przed końcem spotkania arbiter podyktował rzut karny. Do futbolówki podszedł doświadczony Polak i pewnym strzałem wyprowadził Krasnodar na prowadzenie.

Było to czwarte ligowe trafienie Grzegorza Krychowiaka. Tym samym Polak znajduje się na szesnastym miejscu w klasyfikacji ligowych strzelców. W jego klubie lepszy bilans ma jedynie Jhon Cordoba, mający na koncie sześć trafień. Krasnodar dzięki zwycięstwu nad wicemistrzami kraju awansował na piąte miejsce w tabeli. Do liderującego Zenita Sankt Petersburg traci dziewięć oczek.

