Oskar Zawada się nie zatrzymuje! Kolejny gol Polaka

Oskar Zawada wpisał się na listę strzelców w spotkaniu przeciwko Newcastle United Jets. Dla polskiego napastnika był to szósty gol w tym sezonie australijskiej ligi.

Oskar Zawada z szóstym golem w sezonie

Oskar Zawada w meczu przeciwko Newcastle United Jets pojawił się na boisku po raz pierwszy od ponad miesiąca. Polak po powrocie do zdrowia od razu zaznaczył swoją obecność na boisku. Zdobył bramkę, która pomogła Wellington sięgnąć po zwycięstwo (2:1).

Dla Oskara Zawady było to szóste trafienie w tym sezonie australijskiej A-League. Polak ma do tej pory rozegranych osiem spotkań. Do najlepszego strzelca ligi, Bruno Fornaolego, traci jednak siedem goli.

Wellington Phoenix, zespół Oskara Zawady, obecnie zajmuje pozycję lidera w australijskich rozgrywkach. Drużyna ma na koncie zgromadzonych 28 punktów po 14. rozegranych kolejkach.

