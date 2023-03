fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Mateusz Klich opuścił zimą Leeds United po latach gry w Anglii

Polak związał się z DC United, grającym na co dzień w Major League Soccer

Pomocnik przyznał, dlaczego zdecydował się na odejście z Leeds United

Klich chce być ważny

Mateusz Klich znalazł się jesienią na zakręcie swojej piłkarskiej kariery. Polak nie grał w Leeds United, a ponadto nie znalazł się wśród powołanych na mistrzostwa świata w Katarze. Środkowy pomocnik zdecydował się więc na zmianę otoczenie i po latach opuścił angielski klub.

W trakcie zimowego okienka Klich związał się z DC United, grającym na co dzień w Major League Soccer. W nowych barwach zaliczył już trzy występy i strzelił jedną bramkę.

Teraz polski pomocnik opowiedział o powodach opuszczenia Premier League. Przyznał, że myślał nad pozostaniem w Leeds.

– Na pewno mogłem zostać w Premier League i czekać na to, co przyniesie przyszłość. W Leeds United doszło przecież do zmiany trenera. Ja jednak chciałem grać dużo i nie byłem zadowolony z tego, że wchodzę na dziesięć czy piętnaście minut. Chcę być ważną częścią drużyny.

– To było widoczne w trakcie sezonu, kiedy mieliśmy swoje problemy, a ja mimo to nie zaczynałem meczów w pierwszym składzie. Pojawiały się różne pomysły i ostatecznie zdecydowałem się na transfer do Stanów Zjednoczonych. To ciężka decyzja, ale lubię grać w piłkę nożną tak bardzo, że nie uśmiecha mi się siedzenie na ławce – zdradził.

