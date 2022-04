Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Kamil Jóźwiak od stycznia leczył uraz stawu skokowego. Pomimo kontuzji znalazł zimą nowy klub. Dziś wyczekuje debiutu w barwach Charlotte FC. Przy dobrych wiatrach może również dołączyć do kadry Czesława Michniewicza.

Kamil Jóźwiak rozpoczął treningi w Charlotte FC na pełnym obciążeniu

Polak od przez dwa ostatnie miesiące rehabilitował naderwane więzadło w stawie skokowym

Czesław Michniewicz chciałby sprawdzić 24-latka w reprezentacji, ale piłkarz musi zaprezentować solidną formę przed Ligą Narodów

Kamil Jóźwiak czeka na debiut w MLS

Kamil Jóźwiak naderwał więzadło w stawie skokowym pod koniec stycznia. Wówczas był jeszcze piłkarzem Derby Country. Pomimo kontuzji, wywalczył transfer do MLS. Tym sposobem dołączył do Karola Świderskiego i Jana Sobocińskiego w Charlotte FC.

Przez ostatnie dwa miesiące rehabilitował się w Stanach Zjednoczonych. We wtorek jednak wrócił do treningów z pierwszym zespołem na pełnym obciążeniu. To dobry znak, szczególnie dla Czesława Michniewicza.

(więcej wieści wkrótce)..