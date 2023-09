Inter Miami ma poważne powody do obaw przed finałowym meczem pucharu US Open z Houston Dynamo. Niepewny jest występ Leo Messiego, który doznał urazu.

IMAGO / Peter Joneleit Na zdjęciu: Leo Messi

Lionel Messi doznał kontuzji podczas meczu eliminacji do mistrzostw Świata 2026

Messi nie wystąpił w spotkaniach z Atlantą United i Orlando City

Niebawem Inter Miami zmierzy się z Houston Dynamo w finale US Open Cup

Leo Messi boryka się z kontuzją. Inter Miami niebawem zagra w finale

Leo Messi doznał niefortunnej kontuzji podczas meczu reprezentacji Argentyny w kwalifikacjach do mistrzostw Świata w 2026 roku. Od tego czasu nie mógł występować w pełnym zakresie, grając zaledwie 37 minut w starciu z Toronto, po czym został zmuszony do zmiany. Następnie gwiazdor nie pojawił się na boisku w meczach z Atlantą United i Orlando City.

Obawy Interu Miami rosną, ponieważ nadchodzący mecz ma dla klubu ogromne znaczenie. W środę drużyna zmierzy się z Houston Dynamo w finale pucharu US Open. Trener Gerardo Martino pozostaje jednak niepewny, czy Messi będzie dostępny na to kluczowe spotkanie.

– Bardzo trudno jest podać mu procent, ponieważ musimy to brać z dnia na dzień. Będziemy go nadal oceniać i jak zawsze mówię, będę go słuchać. Najpierw zobaczymy, jak się czuje. Potem będziemy musieli ocenić przyszłe ryzyko. To nie jest łatwa decyzja, ale poświęcimy odpowiednią ilość czasu, aby nie popełnić błędu – skomentował Martino.

