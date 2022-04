Pressfocus Na zdjęciu: Gonzalo Higuain w barwach Juventusu

Wicemistrz świata z 2014 roku, czyli Gonzalo Higuain, niedługo zakończy piłkarską karierę. Szczegóły zdradził tata Argentyńczyka.

Gonzalo Higuain grał dla Realu Madryt, Juventusu, czy Napoli

Argentyńczyk w tym roku skończy 35 lat

Napastnik po tym sezonie planuje zakończyć karierę

Last dance w wykonaniu uznanego napastnika

Argentyńscy piłkarze znani są z dużych umiejętności ofensywnych. Piłkarze tacy jak: Leo Messi, Sergio Aguero, czy Angel Di Maria dostarczyli kibicom wielu chwil radości. Mniej doceniany, ale bardzo skuteczny był zaś Gonzalo Higuain.

34-letni napastnik od września 2020 roku jest zawodnikiem Interu Miami. Aktualny sezon jest już trzecim, w którym Argentyńczyk gra w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, bieżąca kampania ma być ostatnią w wykonaniu doświadczonego snajpera.

– Nie sądzę, by Gonzalo wrócił do Argentyny. Powiem więcej, zgodnie z tym co mi przekazał, wraz z końcem roku zakończy karierę – przekazał ojciec 34-latka, Jorge Higuain. Wyraża on nadzieję, że syn pozostanie w futbolu, gdyż w trakcie kariery zebrał sporo doświadczenia.

– Mam nadzieję, że pozostanie jednak w świecie piłki. Ma mnóstwo pomysłów, pracował w wielu miejscach i zebrał sporo doświadczeń. To byłaby wielka strata, gdyby ich nie wykorzystał – uzupełnił tata Higuaina.

Higuain jako piłkarz występował w klubach takich jak: Real Madryt, Napoli, Juventus, Milan, czy Chelsea. W trakcie kariery strzelił on 321 goli oraz zaliczył 110 asyst. W 2014 roku został wicemistrzem świata z Argentyną. W piłce klubowej wywalczył między innymi trzy mistrzostwa Hiszpanii i Włoch.

