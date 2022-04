Czym żyje trener przed wielkim meczem? Od kanciapy po kanapę w domu | Tetrycy w drodze #1

Na zdjęciu:

Dziś stolicą polskiej piłki jest Grudziądz. To tu w półfinale Pucharu Polski miejscowa Olimpia podejmie Lecha Poznań. W weekend Tetrycy odwiedzili trenera sensacyjnego półfinalisty, 33-letniego Marcina Płuskę. Jak to jest ograć dwóch ekstraklasowiczów będąc trzecioligowcem, dobrze? Czy w Lechu zdają sobie sprawę, że jeszcze w niedzielę na stadionie Olimpii odbywał się bazar? Jakie są kulisy rodzinne pracy trenera, innymi słowy: co o pracy Marcina ma do powiedzenia jego żona, Kasia? No i kluczowe – czym zająć małego Leosia, gdy trwa wywiad. Kuba Olkiewicz i Leszek Milewski spotkali się z Marcinem, jego żoną Kasią, jego synem Leosiem, a także asystentem Markiem Stepnowskim i prezesem Tomaszem Asenskym. Zapraszamy.