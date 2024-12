Hajto krytycznie o przygotowaniu fizycznym piłkarzy

Tomasz Hajto nie zostawia suchej nitki na przygotowaniu fizycznym młodych piłkarzy. W programie "Polsat Futbol Cast” podkreślił, że choćby Jakub Moder potrzebował kilku miesięcy, by zaadoptować się do treningów w Premier League.

Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Tomasz Hajto ostro o młodych piłkarzach

Tomasz Hajto w swoim stylu wypowiedział się na temat problemów młodych polskich piłkarzy. Były reprezentant Polski podkreślił, że wielu zawodnikom brakuje odpowiedniego przygotowania fizycznego, co przekłada się na ich trudności w rywalizacji na równym poziomie przez cały sezon.

– Jest przeskok z grup młodzieżowych do piłki seniorskiej w kontekście stabilizacji fizycznej w skali roku. Uważam, że wielu młodych piłkarzy nie jest przygotowanych, by rywalizować w Ekstraklasie przez cały sezon na równym poziomie – stwierdził Hajto, cytowany w “Interii”.

Według eksperta efektem niedostatecznego przygotowania są zmęczenie i kontuzje. Hajto jako przykład przywołał Jakuba Modera, który po transferze do Premier League potrzebował kilku miesięcy, by przygotować się do intensywniejszego treningu, a później doznał poważnej kontuzji. Podobny los spotkał Arkadiusza Milika, borykającego się z licznymi urazami.

– Uciekliśmy w Polsce w trening w stylu wyjazdów do Turcji, do ciepłych krajów. Uważam, że brakuje tego treningu, który funkcjonował kiedyś – Zakopane, Szczyrk, Bielsko, tych naturalnych ćwiczeń, gdy samemu trzeba było walczyć biegając po śniegu i wzmacniając się – dodał.