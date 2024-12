Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mika Marmol

Mika Marmol obserwowany przez Atletico Madryt

W ostatnich tygodniach Atletico Madryt wróciło na właściwe tory, notując osiem zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Diego Simeone mimo to chciałby mieć trochę szerszą kadrę, by z powodzeniem rywalizować na wielu frontach.

Zespołowi Los Rojiblancos na pewno przydałoby się konkretne wzmocnienie w środku obrony. W związku z tym włodarze stołecznego klubu od jakiegoś czasu bacznie monitorują rynek transferowy pod kątem sprowadzenia nowego stopera.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy [WIDEO]

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami hiszpańskiego serwisu “TodoFichajes.com” na listę życzeń Atletico Madryt trafił centralny defensor Las Palmas – Mika Marmol. Klub z Estadio Metropolitano zabiegał o tego zawodnika już w poprzednim letnim okienku transferowym, jednak wówczas obie strony nie osiągnęły porozumienia. Warto dodać, że kontrakt środkowego obrońcy z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

To sprawia, że drużyna z Wysp Kanaryjskich może być skłonna wysłuchać ofert za swojego piłkarza, nie chcąc stracić go za darmo. Zdaniem wyżej wspomnianego portalu Mika Marmol będzie dostępny za kwotę oscylującą w granicach 30 milionów euro. Wyłożenie na stół takich pieniędzy nie powinno stanowić większego problemu dla Atletico Madryt.

23-letni Hiszpan jest wychowankiem Barcelony, a koszulkę Las Palmas przywdziewa od sierpnia 2023 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia młodego stopera na 15 milionów euro.