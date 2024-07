Krystian Bielik przedłużył właśnie umowę z Birmingham City do końca czerwca 2027 roku. Tym samym pozostanie na poziomie League One na kolejny sezon.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Krystian Bielik

Wielki zjazd Bielika

Kariera Krystiana Bielika to jedna z największych sensacji ostatnich lat. Piłkarz, o którym praktycznie wszyscy zawsze mówili w samych superlatywach i podkreślali jego ogromny talent ma problem, aby na stałe zakotwiczyć na wysokim ligowym poziomie. W rozwoju jego talentu przeszkodzić miały głównie liczne kontuzje, ale jego zjazd jest wręcz ogromny.

W minionym sezonie spadł on z ekipą Birmingham City z Championship i okazuje się, że na poziomie League One pozostanie przynajmniej na następy sezon. Wszystko przez fakt, że Polak podpisał z klubem właśnie nową umowę, która obowiązywać będzie aż do 2027 roku.

Gra na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii to z pewnością spore zaskoczenie, bowiem 26-letni pomocnik jeszcze niecałe dwa lata temu grał na mundialu w Katarze. W narodowych barwach rozegrał on 11 spotkań, z czego aż cztery na mistrzostwach świata.

Bielik dla ekipy Birmingham City rozegrał 86 spotkań, w których zdobył tylko jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro.

Czytaj więcej: Milik bohaterem sensacyjnego transferu! Ma stworzyć wielki duet w nowym klubie