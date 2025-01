PA Images / Alamy Na zdjęciu: Krystian Bielik

Stoke City zarzuciło sieć na Krystiana Bielika

Krystian Bielik wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym – wynika z najnowszych informacji mediów. Jak dowiedział się Fraser Fletcher z portalu “TEAMtalk”, 27-letni zawodnik trafił bowiem na celownik Stoke City. Drugoligowy klub chce poważnie wzmocnić skład jeszcze przed zamknięciem zimowego okienka transferowego. Garncarze oprócz 11-krotnego reprezentanta Polski obserwują również trzech innych piłkarzy – Jaydena Dannsa, Marka Sykesa oraz Jeffreya Schluppa.

Gdyby Krystian Bielik ostatecznie zasilił szeregi Stoke City, to przynajmniej teoretycznie zaliczyłby sportowy awans. Drużyna The Potters występuje w rozgrywkach Championship, przy czym aktualny zespół polskiego piłkarza – Brimingham City – gra poziom niżej, czyli w League One. Jednak włodarze klubu z St Andrew’s Stadium najprawdopodobniej nie będą chcieli rozstawać się z naszym rodakiem, ponieważ ten pełni kluczową rolę w ekipie zarządzanej przez walijskiego trenera, Chrisa Daviesa.

Mierzący 192 centymetry zawodnik obecnie najczęściej gra na pozycji środkowego obrońcy, choć wielu kibiców na pewno kojarzy go z występów w środku pola jako defensywny pomocnik. W trwającym sezonie Krystian Belik rozegrał 26 meczów i zdobył 1 bramkę. Jego Brimingham City jest liderem tabeli trzeciej ligi angielskiej.