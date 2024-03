Gdzie będzie pracował Jose Mourinho? Nie wykluczył powrotu

IMAGO / sportphoto24/ Nicola Ianuale Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho od stycznia pozostaje bez klubu – wtedy rozstał się z AS Romą

Portugalczyk czeka na oferty pracy, jednak do zawodu chce wrócić dopiero latem

W rozmowie z A Bola 61-latek przyznał, że nie wyklucza powrotu do konkretnego kraju

Mourinho wróci do pracy w nowym sezonie

Jose Mourinho pod połowy stycznia 2024 roku pozostaje bez klubu. Portugalczyk został pożegnany przez AS Romę. Zastąpił go Daniele De Rossi, który notuje znakomity początek swojej przygody za sterami Giallorossich. Natomiast Mourinho z podjęciem nowej pracy zamierza poczekać do lata, co potwierdził w rozmowie z A Bola. 61-latek gościł w podczas Moto GP w Portimão i wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

– Dlaczego miałbym nie wrócić do Portugalii? Nigdy nie mów “nie”, zwłaszcza w piłce nożnej. Moje życie to piłka nożna, mogę trenować wszędzie, nie mam z tym żadnych problemów – stwierdził Mourinho, który w swojej ojczyźnie prowadził takie kluby jak Benfica, União Leiria i Porto.

Dziennikarz zapytał go o sytuację dotyczącą ewentualnych rozmów z Bayernem Monachium – Nic takiego się nie wydarzyło. Nie mam klubu, jestem wolny. Ale chcę pracować, latem chcę wrócić do zawodu – dodał utytułowany szkoleniowiec.