Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Michniewicz mógł prowadzić reprezentację

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Czesław Michniewicz wraca na ławkę trenerską. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski od nowego sezonu będzie prowadził ekipę AS FAR – wicemistrza ligi marokańskiej. Dla 54-latka jest to powrót do pracy po ponad pół roku bezrobocia po tym, jak został on zwolniony w październiku 2023 roku z zespołu Abha Club. Teraz jednak wraca i ma zamiar prowadzić nową ekipą do sukcesów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Polak podpisał z klubem ze stolicy Maroka – Rabatu – dwuletnią umową, ważną do 2026 roku. W przeszłości zespół ten kilkunastokrotnie był mistrzem swojego kraju, grał też w tamtejszym odpowiedniku Ligi Mistrzów. Niemniej taki egzotyczny wyjazd dla wielu był zdziwieniem, stąd też sam Czesław Michniewicz postanowił skomentować taką decyzję i podzielił się także z opinią publiczną informacją, że rozmawiał z inną reprezentacją z Afryki.

– Rozmawiałem z kilkoma klubami i reprezentacjami. W pierwszej kolejności marzyła mi się kadra. Jedna była nawet bliska, też afrykańska, która pojedzie prawdopodobnie na Mistrzostwa Świata. Chciałem poczekać, ale ta oferta wydaje mi się bardzo fajna sportowo. Możemy powalczyć o trofea. Jest to stabilny klub z dużym oczekiwaniami – powiedział Michniewicz w rozmowie z “Kanałem Zero”.

