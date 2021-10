Brazylijski piłkarz bestialsko zaatakował sędziego, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa

William Ribeiro, który dwukrotnie kopnął w głowę sędziego Rodrigo Crivellaro podczas poniedziałkowego spotkania Guarani-VA – SC Sao Paulo, został oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Sytuacja miała miejsce, gdy rozjemca zawodów nie podjął decyzji zgodnej z oczekiwaniami zawodników zespołu sprawcy zdarzenia w sprawie podyktowania rzutu wolnego.

Do dantejskich scen doszło w trakcie poniedziałkowego spotkania pomiędzy Guarani-VA a SC Sao Paulo

William Ribeiro dwukrotnie kopnął sędziego meczu Rodrigo Crivellaro w głowę

Piłkarzowi po bestialskim ataku grozi dotkliwa kara

William Ribeiro brutalnie zaatakował sędziego

William Ribeiro po ataku na sędziego przyczynił się do tego, że spotkanie zostało przerwane. Rodrigo Crivellaro został odesłany do szpitala po utracie przytomności, opuszczając go we wtorek rano. W rozmowie z przedstawicielami mediów zakomunikował, że nie widział materiału wideo z całego incydentu.

Tymczasem lokalny śledczy Vinicus Assuno przekazał dziennikarzom, że sąd zdecyduje, czy Ribeiro pozostanie w areszcie na czas przeprowadzanego śledztwa, czy też zostanie zwolniony za kaucją.

A agressão do William Ribeiro no árbitro Rodrigo Crivelaro.



Aparentemente ele tinha levado o cartão em algum enrosco fora do lance. Eu estava narrando em tubo, portanto não consegui flagrar o que de fato aconteceu.



Reprodução: FGF Tv pic.twitter.com/HLag9dhaf8 — Lucas Fontes (@lucas_fontes) October 5, 2021

– Jego atak był bardzo silny i gwałtowny, kopnął sędziego w głowę, doprowadzając do utraty przytomności przez niego. Arbiter nie miał szans na obronę – mówił policjant.

Przerwane spotkanie ma zostać dokończone w przyszłym tygodniu. Klub Sao Paulo wydał natomiast oświadczenie, wyrażając żal w związku z całą sytuacją. Jednocześnie podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z Williamem Ribeiro.

Incydent miał miejsce w dniu, gdy Sao Paolo obchodziło 123. rocznicę powstania klubu.

