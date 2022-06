Blatter i Platini oskarżeni o korupcję. Proces wstrzymano

PressFocus Na zdjęciu: Sepp Blatter

Proces Seppa Blattera i francuskiej legendy futbolu Michela Platiniego w sprawie rzekomych działań korupcyjnych został wstrzymany w środę. Były prezydent FIFA powiedział, że jest zbyt chory, aby zeznawać.

Proces przeciwko Blatterowi i Platiniemu został wstrzymany

Powodem takiej decyzji jest zły stan zdrowia byłego prezydenta FIFA

Obaj są oskarżeni o działania korupcyjne

Blatterowi i Platiniemu grozi pięć lat więzienia

Szwajcarscy prokuratorzy z Sądu Federalnego oskarżają Balttera oraz Platiniego, niegdyś jedną z najpotężniejszych postaci w piłce nożnej, o bezprawne zorganizowanie wypłaty dwóch milionów franków szwajcarskich w 2011 roku. Obaj zaprzeczają oskarżeniom.

– Wrócił ból i mam problemy z oddychaniem – cichym głosem stwierdził 85-letni Sepp Blatter na sali rozpraw. Były prezydent FIFA faktycznie źle wyglądał. Z powodu złego stanu zdrowia nie był w stanie złożyć zeznań. Sędziowie przystali na jego prośbę i przesunęli termin na czwartek.

Wcześniej prawnicy Blattera i Platiniego próbowali przenieść rozprawę do lokalnego sądu i odsunąć od sprawy FIFA. To im się jednak nie udało. – Ta sprawa jest rozpatrywana w niewłaściwym organie – powiedział w sądzie prawnik Platiniego, Dominic Nellen, mówiąc, że federalne oskarżenia powinny być zarezerwowane dla dużych, międzynarodowych spraw. Sędziowie odrzucili argument, a także pozwolili FIFA pozostać zaangażowanym. – To oczywiste, że FIFA została poszkodowana – powiedziała jej prawniczka Catherine Hohl-Chirazi. – Skradziono dwa miliony franków.

Trzech sędziów wysłucha procesu, który potrwa do 22 czerwca. Ogłoszenie wyroku nastąpi 8 lipca. W przypadku skazania Platiniemu i Blatterowi grozi do pięciu lat więzienia. Obydwaj zaprzeczyli wykroczeniu twierdząc, że zawarli ustne porozumienie w sprawie wynagrodzenia, które dotyczyło pracy doradczej Platiniego w latach 1998-2002.

– Wiem, że nie zrobiłem nic wbrew prawu. 45 lat w FIFA to było całe moje życie – przyznał przed sądem Blatter. W podobnym tonie wypowiedział się także Platini, mówiąc: – Udowodnimy w sądzie, że działałem z najwyższą uczciwością, że wypłata pozostałej pensji należała mi się od FIFA i jest całkowicie legalna.

