2. Bundesliga robi furorę. Przebija Ligue 1 i rywalizuje z La Liga

2. Bundesliga ze znakomitą frekwencją. Rywalizuje z Ligue 1, Serie A i La Liga

W sezonie 2023/2024 na zapleczu Bundesligi występuje wiele znanych klubów. Są to m.in. Schalke Gelsenkirchen, HSV Hamburg, Hertha Berlin i FC Kaiserslautern. Te marki przyciągają na trybuny wielu kibiców, co potwierdzają oficjalne statystyki.

Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay, podzielił się na platformie X statystykami, które wcześniej opublikował niemiecki Kicker. Według raportu średnia frekwencja na stadionach 2. Bundesligi wynosi 28 342 widzów. Jeśli to się utrzyma, to padnie oficjalny rekord. Do tej pory najlepszy rezultat w historii to średnia 22 154 fanów na spotkanie na koniec sezonu.

W TOP20 niemieckich klubów pod względem frekwencji jest aż 8 z 2BL. pic.twitter.com/9ILdgvxBhz — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) January 16, 2024

Taki wynik pozwala rywalizować z najlepszymi ligami Europy. Poniżej prezentujemy zestawienie czołowych rozgrywek. Jak widać, 2. Bundesliga cieszy się większą popularnością niż chociażby Ligue 1.

Bundesliga – 39 514

Premier League – 38 248

Serie A – 30 800

La Liga – 28 900

2. Bundesliga – 28 342

Ligue 1 – 26 900

