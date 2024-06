Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Drużyna Niemiec

Awans Niemców do 1/8 finału

Reprezentacja Niemiec w meczu otwarcia EURO 2024 dała lekcję futbolu Szkotom. Gospodarze turnieju bowiem zwyciężyli aż 5:1. Podopiecznych Juliana Nagelsmanna do zwycięstwa poprowadzili Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Nicklas Fullkrug oraz Emre Can. To oni bowiem strzelali gole Niemcom. Natomiast dla rywali na listę strzelców wpisał się Antonio Rudiger, który posłał piłkę do własnej bramki.

Drugie spotkanie w mistrzostwach Europy Niemcy rozgrywali w środę. Przeciwnikiem mistrzów świata z 2014 roku byli Węgrzy. Ten mecz również poszedł po myśli gospodarzy EURO 2024, którzy sięgnęli po pełną pulę, pokonując zespół prowadzony przez Marco Rossiego 2:0. Podopieczni Juliana Nagelsmanna dzięki tej wygranej wykonali pierwszy poważny krok w turnieju.

Niemiecki zespół bowiem zapewnił sobie awans do 1/8 finału EURO 2024. Nasi zachodni sąsiedzi nie muszą czekać na rozstrzygnięcie spotkania Szkocji ze Szwajcarią. Nawet przy ewentualnej wygranej „Tartanowej Armii”, to drużyna Juliana Nagelsmanna będzie zajmowała wyższe miejsce przy takiej samej liczbie punktów. Przy równej liczbie punktów bowiem liczy się wynik bezpośredniej rywalizacji.

W ostatnim meczu fazy grupowej reprezentacja Niemiec zmierzy się ze Szwajcarią. To spotkanie zostanie rozegrane już w najbliższą niedzielę o godzinie 21:00.

