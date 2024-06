Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andrej Kramarić oraz Luka Sucić

Chorwacja – Albania 2:1

W pierwszym środowym spotkaniu EURO 2024 zmierzyły się ze sobą reprezentacje Chorwacji oraz Albanii. Mecz w Hamburgu znakomicie się rozpoczął dla podopiecznych Sylvinho, którzy już w 11. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Qazim Laci. Brązowi medaliści poprzedniego mundialu doszli do głosu dopiero w 74. minucie, kiedy Andrej Kramarić doprowadził do wyrównania. Radość chorwackich kibiców się przedłużyła, bowiem dwie minuty później ich drużyna prowadziła już 2:1, bowiem Klaus Gjasula wpakował futbolówkę do własnej bramki. Albańczycy nie zdołali na to odpowiedzieć, dlatego trzy oczka powędrowały do dorobku drużyny Zlatko Dalicia.

