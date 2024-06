Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Albania – Hiszpania 0:1

W spotkaniu rozgrywanym w Dusseldorfie sprawa była praktycznie wyjaśniona. Reprezentacja Hiszpanii już przed meczem miała zapewniony awans do 1/8 finału EURO 2024. Natomiast Albańczycy potrzebowali trzech punktów, aby włączyć się do walki o wyjście z grupy. Zadanie podopiecznych Sylvinho było bardzo trudne, bowiem ich dzisiejszy rywal jest w znakomitej formie. Co zostało potwierdzone już w 13. minucie, kiedy Ferran Torres wpisał się na listę strzelców. Albańczycy próbowali odgryzać się rywalami, ale nie było ich tego dnia stać na pokonanie Davida Rayi. Mecz finalnie zakończył się skromnym zwycięstwem Hiszpanii 1:0.

Chorwacja – Włochy 1:1

Mecz w Lipsku natomiast rozgrzewał emocje kibiców już przed pierwszym gwizdkiem. Reprezentacja Włoch bowiem mierzyła się z Chorwacją. Italii wystarczył remis, aby zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Podopieczni Zlatko Dalicia z kolei potrzebowali wygranej. I to właśnie brązowi medaliści ostatniego mundialu od pierwszej minuty ruszyli z zębem. Jednak długo nie mogli znaleźć drogi do włoskiej bramki. Dopiero zrobił to w 55. minucie Luka Modrić, który chwilę wcześniej zmarnował rzut karny. Drużyna Luciano Spallettiego przebudziła się po straconym golu, ale nie potrafili doprowadzić do wyrównania, aż do ostatniej akcji. Wówczas Riccardo Calafiori przeprowadził świetną akcję, urywając się rywalom w środku pola. Obrońca Bologni oddał piłkę do Mattii Zaccagniego, który precyzyjnym uderzeniem pokonał Dominika Livakovicia. Tym samym to Italia awansowała do 1/8 finału EURO 2024.

