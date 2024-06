NurPhoto / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Kadra potrzebuje odpoczynku?

Reprezentacja Polski kilka dni temu zakończyła swoją przygodę na Euro 2024 w Niemczech. Biało-Czerwoni jako pierwszy zespół turnieju pozbawili się szans na awans do fazy pucharowej. Zdecydowały o tym porażki z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3). Na zakończenie mistrzostw Europy udało się jednak ekipie Michała Probierza zremisować w starciu z reprezentacją Francji. I to właśnie gra w meczu przeciwko wicemistrzom świata wskazywana jest jako największy optymizm na nadchodzące miesiące.

Niemniej wielu ekspertów doszukuje się przyczyn klęski na Euro w różnych aspektach przygotowań oraz taktyki na poszczególne spotkania. Dariusz Szpakowski, który komentował dla Telewizji Polskiej decydujące starcie z Austrią mówi teraz w rozmowie ze “sport.tvp.pl”, że to, czego potrzeba reprezentacji Polski teraz to odpoczynek.

– Reprezentacji Polski najbardziej potrzeba teraz odpoczynek. Przed meczem z Francją pojechałem do hotelu naszej kadry i porozmawiałem z Robertem Lewandowskim. Pytam się go: “Robert, co dalej?”, a on odpowiedział mi, że musi odpocząć. I widać było po Robercie, że jest naprawdę zmęczony – powiedział legendarny dziennikarz.

– Bądźmy szczerzy, szaleństwem było oczekiwać, żeby z tej grupy wyjść. To, że z niej nie wyjdziemy, to wiedzieliśmy raczej przed tym turniejem – dodał Szpakowski.

– To są dla mnie mistrzostwa takich zmęczonych ekip, zmęczonych gwiazd i troszkę myślę, że UEFA w tym przypadku, a za dwa lata FIFA, wyciska cytrynę, w której już prawie nie ma soku – ocenił również w wywiadzie dla “sport.tvp.pl”.

