LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Tylko 4 miliony euro za Szczęsnego

Podczas ostatniego lata furorę zrobiły transfery do Arabii Saudyjskiej. Kluby z Półwyspu Arabskiego sprowadziły wówczas do siebie m.in. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane oraz Karim Benzema. Nieco mniejsze, ale również bardzo ciekawe ruchy miały miejsce w zimowym okienku transferowym, stąd też spodziewać można się, że i tego lata pieniądze szejków skuszą wielu piłkarzy.

Jednym z nich ma być Wojciech Szczęsny. O tym, że bramkarz Juventusu i reprezentacji Polski ma przenieść się do Al-Nassr spekulowało się od dawna. Do tej pory jednak głównie były to medialne informacje potwierdzające chęć takiego transferu ze strony piłkarza i klubu z Arabii. Kwestią otwartą pozostawały jednak negocjacje pomiędzy Juventusem, a zespołem z Saudi Pro League. Teraz w tej kwestii miało dojść do przełomu.

Według informacji przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport”, Wojciech Szczęsny za 4 miliony euro przeniesie się z Juventusu do Al-Nassr. W klubie spotka się m.in. z dawnym kolegą ze Starej Damy, czyli Cristiano Ronaldo.

W minionym sezonie popularny “Szczena” rozegrał 35 spotkań w Serie A. 15 razy zachował w nich czyste konto. Dla 34-latka transfer na Półwysep Arabski będzie prawdopodobnie ostatnim ruchem w karierze.

