Ostre starcie przed półfinałem Euro 2024. Przerażające sceny [WIDEO]

Starcie kibiców przed meczem Holandia – Anglia na Euro 2024

Przed półfinałem Euro 2024 między Holandią a Anglią, który odbędzie się w Dortmundzie, doszło do poważnych zamieszek. Incydent miał miejsce trzy godziny przed rozpoczęciem meczu, kiedy kibice obu drużyn spotkali się w pobliżu baru Sausalitos.

Według relacji świadków, do których dotarł serwis Daily Star, holenderscy kibice zaatakowali angielskich fanów. W wyniku starć doszło do zniszczeń wewnątrz i na zewnątrz lokalu. Angielscy kibice próbowali bronić się, rzucając butelkami w kierunku napastników. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, co zmusiło niemiecką policję do interwencji.

Netherlands vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/3NiWWFmg2G — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

Na miejsce przybyły liczne jednostki policji, które starały się opanować sytuację i rozdzielić walczących kibiców. Funkcjonariusze zastosowali gaz pieprzowy i inne środki przymusu bezpośredniego, aby przywrócić porządek. Wielu uczestników zamieszek zostało zatrzymanych, a część z nich odniosła obrażenia wymagające pomocy medycznej.

Disgusting scenes. Dutch fans attacking England fans in a pub in Dortmund



Shocking this. pic.twitter.com/h85D86Zc56 — Football Hub (@FootbalIhub) July 10, 2024

Nagrania i zdjęcia z incydentu szybko pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołując falę komentarzy i wzajemnych oskarżeń między kibicami obu drużyn. Wielu internautów wyrażało swoje oburzenie i niepokój związany z eskalacją przemocy na tle sportowym.

