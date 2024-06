diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Ukrainy

Calzona nie rotuje składem, Rebrow zmienia kluczowego zawodnika

Reprezentacja Słowacji po zaskakującym początku Mistrzostw Europy 2024 chce kontynuować dobrą passę. Okazja dla podopiecznych Francesco Calzony jest znakomita, bowiem zmierzą się z oszołomioną po porażce reprezentacją Ukrainy. Jedni walczą o pewne prawo gry w fazie pucharowej. Drudzy o przedłużenie marzeń i pozostanie w turnieju. Zatem jak wyglądać będzie skład Słowaków i Ukraińców?

Selekcjoner naszych południowych sąsiadów wyznaje zasadę, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Włoski taktyk tak też uczynił i prawdopodobnie desygnuje do gry tę samą jedenastkę, co w meczu z Belgią. Oznacza to, że w między słupkami stanie Martin Dubravka. Czwórka obrońców złożona będzie z Pekarika, Vavro, Skriniara oraz Hancko. W drugiej linii zagrają Duda, Lobotka i Kucka. Zaś w ataku operować będzie trio Haraslin, Bozenik i Schranz.

Odmienne nastawienie ma z kolei Serhij Rebrow. Selekcjoner reprezentacji Ukrainy ze względu na kiepski występ Łunina może zdecydować się na zmianę bramkarza. Na mecz przeciwko Słowacji do gry awizowany jest Anatolij Trubin z Benfiki. Co więcej, na ławce rezerwowych ma usiąść Taras Stepanenko. Miejsce defensywnego pomocnika w tym przypadku miałby zająć 22-letni Wołodymyr Brazhko.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Mecz Słowacja – Ukraina odbędzie się w piątek (21 czerwca) o godzinie 15:00. Areną zmagań będzie Merkur Spiel-Arena w Dusseldorfie.

Przewidywane składy na mecz Słowacja – Ukraina:

Słowacja: Dubravka – Hancko, Skriniar, Vavro, Pekarik – Duda, Lobotka, Kucka – Haraslin, Bozenik, Schranz

Ukraina: Trubin – Konoplya – Zabarnyi, Matvienko, Zinchenko – Brazhko – Sharapenko, Sudakov – Tsygankov, Dovbyk, Mudryk