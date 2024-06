Słowacja – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (21.06.2024)

BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Ondrej Duda

Słowacja Ukraina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2024 12:23 .

Słowacja – Ukraina, typy bukmacherskie

W piątkowym meczu fazy grupowej mistrzostw Europy 2024 w Niemczech, reprezentacja Słowacji zmierzy się z Ukrainą. Spotkanie to odbędzie się na stadionie w Dusseldorfie i zapowiada się niezwykle emocjonująco, gdyż oba zespoły mają wiele do udowodnienia. Piłkarze prowadzeni przez Francesco Calzona w pierwszej kolejce grupy E odnieśli zwycięstwo nad faworyzowaną Belgią (1:0).

kurs na wygraną Słowacji – 3.63 w Betclic

kurs na remis – 3.30 w Betclic

kurs na wygraną Ukrainy – 2.12 w Betclic

Tymczasem nasi wschodni sąsiedzi zdecydowanie ulegli Rumunii (0:3). Ukraina znalazła się w trudnej sytuacji po porażce i nie może sobie pozwolić na stratę punktów w kolejnym meczu. Ekipa Serhija Rebrowa musi zagrać ofensywnie, aby zapewnić sobie szansę na awans do następnej fazy turnieju. Moim zdaniem obie drużyny będą dążyć do zdobycia bramek, co może zaowocować widowiskiem z dużą liczbą goli. Mój typ: Powyżej 2.5 bramki.

Mistrzostwa w Betclic bez podatku

Betclic przygotował na Mistrzostwa Europy bardzo atrakcyjną ofertę dla swoich klientów. Z kodem promocyjnym GOALPL, twoje wygrane nie będą pomniejszone o 12 procentowy podatek. To niejedyna oferta dostępna po założeniu konta. Będziesz mógł również skorzystać z zakładu bez ryzyka 50 zł.

W Betclic podczas Euro 2024 obowiązuje również zasada “dwa gole przewagi = zakład wygrany”. Jeżeli drużyna, na którą wygraną której postawiłeś zakład będzie w meczu prowadzić różnicą dwóch bramek, nie będziesz już musiał martwić się o końcowy rezultat. Taki zakład zostanie automatycznie rozliczony jako wygrany.

Słowenia – Serbia, typ kibiców

Euro 2024: grupa E, 2. kolejka Kto wygra? Słowacja 0% będzie remis 0% Ukraina 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Słowacja

będzie remis

Ukraina

Słowacja – Ukraina ostatnie wyniki

Słowacja sprawiła ogromną sensację, pokonując Czerwone Diabły (1:0), a bramkę na wagę trzech punktów zdobył Ivan Schranz w siódmej minucie spotkania. Zespół Calzony zaprezentował solidną grę defensywną. Chociaż trzeba podkreślić, że doświadczył odrobiny szczęścia, ale ostatecznie piłkarze Słowacji zostali nagrodzona za swój zacięty występ. Tym samym zakończyli znakomitą passę Belgii, która nie przegrała 15 kolejnych meczów.

Ukraińcy w otwierającym starciu na Euro 2024 ponieśli klęskę z Rumunią (0:3). Podopieczni Rebrowa na Euro 2024 awansowali poprzez baraże, w których uporali się z Bośnią i Hercegowiną (2:1), a w finale pokonali Islandię (2:1) we Wrocławiu. Ukraina była gorzko rozczarowana występem w poniedziałkowym meczu i nie może sobie pozwolić na stratę punktów, jeśli myśli o grze w fazie pucharowej.

Słowacja – Ukraina, historia i bilans

Do tej pory Słowacja i Ukraina zmierzyły się ze sobą w 8 spotkaniach. Bilans tych meczów jest dość wyrównany, co świadczy o zaciętej rywalizacji między tymi drużynami. Trzy zwycięstwa odnieśli Ukraińcy, dwa mecze wygrali Słowacy, a trzy starcia zakończyły się remisami. Do ostatniego spotkania między zespołami doszło w 2018 roku w ramach Ligi Narodów. Wówczas górą byli nasi południowi sąsiedzi (4:1). Jedną z bramek zdobył Adam Zrelak, który od 2021 roku występuje w Warcie Poznań. Czy Ukraina podtrzyma dobrą formę w bezpośrednich meczach, a może tym razem to Słowacja znajdzie sposób na triumf?

Słowacja – Ukraina, kursy bukmacherskie

Analizując dotychczasowe występy obu drużyn, można spodziewać się emocjonującego meczu. Słowacja będzie zmotywowana zwycięstwem nad Belgią i postara się kontynuować swoją dobrą passę. Jednak presja spoczywa na Ukrainie, która nie może pozwolić sobie na kolejny błąd. Kurs na zwycięstwo Słowacji wynosi około 3,60. Natomiast jeśli twierdzisz, że komplet punktów powędruje do Ukraińców, to taki typ został wyceniony na poziomie mniej więcej 2.12.

Przy okazji tego meczu możesz z oferowanego przez Betclic zakładu bez ryzyka do 50 zł. Zgarniesz go rejestrując konto podając Betclic kod promocyjny GOALPL.

Słowenia Serbia 5.15 3.75 1.73 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2024 14:56 .

Słowacja – Ukraina, sytuacja kadrowa

Witalij Mykolenko z powodu kontuzji stopy musiał opuścić mecz otwarcia. Obrońca Evertonu doznał urazu podczas rozgrzewki przed meczem z Mołdawią, co stawia pod znakiem zapytania jego udział w nadchodzącym spotkaniu. W wyjściowym składzie Słowacji nie powinno dojść do zmian w porównaniu do rywalizacji z Belgią.

Słowacja – Ukraina, przewidywane składy

Milan Skriniar z Paris Saint-Germain będzie pełnił rolę kapitana. Rebrow może zdecydować się na roszady w linii pomocy, dając szansę Rusłanowi Malinowskiemu. Artem Dovbyk miał trudne starcie z Rumunią, oddając tylko jeden strzał, jednak po zakończeniu sezonu 2023/2024 jako najlepszy strzelec La Liga z 24 golami w 36 meczach, nadal pozostaje jednym z głównych zagrożeń ofensywnych Ukrainy.

Słowacja Francesco Calzona Ukraina Serhii Rebrov Słowacja Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Ukraina Serhii Rebrov Rezerwowi 4 Adam Obert 5 Tomas Rigo 6 Norbert Gyömber 7 Tomas Suslov 10 Lubomir Tupta 11 Lászlo Bénes 12 Marek Rodak 13 Patrik Hrosovsky 15 Vernon De Marco 18 David Strelec 20 David Duris 21 Matus Bero 23 Henrich Ravas 24 Leo Sauer 25 Sebastian Kosa 1 Georgi Bushchan 3 Oleksandr Svatok 4 Maksym Taloverov 5 Serhiy Sydorchuk 7 Andriy Yarmolenko 8 Ruslan Malinovskyi 9 Roman Yaremchuk 16 Vitali Mykolenko 18 Volodymyr Brazhko 20 Oleksandr Zubkov 21 Valerii Bondar 23 Andriy Lunin 24 Oleksandr Tymchyk 25 Vladyslav Vanat 26 Bogdan Mykhaylichenko

Słowacja – Ukraina, transmisja meczu

Piątkowe (22 czerwca) spotkanie pomiędzy Słowacją a Ukrainą będzie można zobaczyć w telewizji na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:00 w Dusseldorfie, a stadion może pomieści 54 tysięcy kibiców. Rywalizacja będzie także do obejrzenia w internecie, na stronie internetowej sport.tvp.pl. Do skomentowania starcia zostali wyznaczeni Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.