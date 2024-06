fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Portugalii

Reprezentacja Portugalii bogata w zawodników premium na czele z Cristiano Ronaldo

Reprezentacja Portugalii do rywalizacji na mistrzostwach Europy przystępuje jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. Ekipa Roberto Martineza marzy też o powtórzeniu osiągnięcia z 2016 roku, gdy Portugalczycy wygrali turniej we Francji. Tym samym Cristiano Ronaldo i spółka chcą zmazać plamę po nieudanej imprezie w 2021 roku, gdy w trakcie Euro 2020 zakończyli rywalizację w 1/8 finału. Kadra reprezentacji Portugalii prezentuje się okazale.

Kadra Portugalii na Euro 2024:

Bramkarze: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patrício (AS Roma).;

Obrońcy: António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City);

Pomocnicy: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Otávio (Al-Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG);

Napastnicy: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (AlNassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Rafael Leão (AC Milan).

Kto zagra w kadrze Portugalii z Czechami?

Reprezentacja Portugalii na mistrzostwach Europy rywalizuje w grupie F. W pierwszym spotkaniu turnieju zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalami Iberyjczyków będą z kolei Turcja oraz Gruzja. Pierwsze spotkanie drużyna Seleção das Quinas rozegra we wtorek (18 czerwca) o godzinie 21:00. Sprawdź typy na mecz Portugalia – Czechy.

Reprezentacja Portugalii może pochwalić się kadrą z wieloma doświadczonymi graczami, na czele z Pepe i Cristiano Ronaldo. Weterani w ekipie pretendenta do końcowego triumfu na Euro 2024 są gotowi do gry w obronie i ofensywie przeciwko Czechom. Ogólnie trener Roberto Martinez ma do swojej dyspozycji wszystkich graczy.

Przewidywany skład Portugalii na mecz Czechami

Costa – Mendes, Dias, Pepe, Cancelo, Fernandes, Palhinha, Vitinha, Rafael Leao, Silva, Ronaldo.

W gronie zmienników w reprezentacji Portugalii nie brakuje ciekawych graczy. W zależności od boiskowej sytuacji na plac gry trener Roberto Martinez będzie mógł postawić na Goncalo Ramosa czy Joao Felix. Jeśli natomiast przewaga będzie niezła, to niewykluczone, że selekcjoner Portugalczyków będzie chciał zadbać o większe utrzymanie przy piłce w środku pola. W takim przypadku okazję do gry mogą otrzymać Joao Neves lub Ruben Neves.

