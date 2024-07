fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka i Dani Carvajal

Dani Carvajal z wiadomością do Bukao Saki w finale Euro 2024

Reprezentacja Hiszpanii przystępowała do potyczki z Anglią zdeterminowana, aby wygrać po raz czwarty w historii mistrzostwo Europy. Jednocześnie ekipa Luisa de la Fuente miała zamiar zakończyć Euro 2024 z kompletem zwycięstw, co nie udało się wcześniej żadnej ekipie.

W pierwszej połowie rywalizacji z udziałem Hiszpanii i Anglii kibice zgromadzeni na Olympiastadion nie byli świadkami wybitnego spotkania. Tak naprawdę miał w niej miejsce tylko jeden celny strzał. W każdym razie żaden z graczy nie chciał odpuszczać.

Ciekawie zrobiło się natomiast w 24. minucie. Wówczas po tym, ja Bukayo Saka upadł na ziemie po zderzeniu z Dani Carvajalem, obrońca La Roja zareagował w wymowny sposób. Reprezentant Anglii zwrócił się do sędziego Francoisa Letexiera, aby pokazał żółtą kartkę rywalowi. Hiszpan zareagował na to, przykładając pięści do twarzy, udając, że wyciera oczy z łez.

Dani Carvajal z wiadomością do Bukayo Saki po próbie wymuszenia faulu ⬇️



📲 Oglądaj #ESPENG ▶️ https://t.co/dNVS2j5pR5 pic.twitter.com/l20EPhAsrf — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 14, 2024

Na gole w niedzielnej rywalizacji trzeba było czekać do drugiej odsłony, Najpierw na prowadzenie ekipę Luisa de la Fuente wyprowadził Nico Williams. Piłkarz Athletic Bilbao wykorzystał podanie od Lamine Yamala. Z kolei do wyrównania doprowadził w 74. minucie Cole Palmer. Swój udział przy bramce zdobytej dla Synów Albionu miał Jude Bellingham, notując asystę. Ogólnie rywalizacja po zmianie stron była bardziej pasjonująca.

