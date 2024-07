Wayne Rooney stwierdził, że Nico Williams przypomina mu młodego Cristiano Ronaldo. Anglik wyróżnił Hiszpana w rozmowie z The Times.

Źródło: The Times

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Rooney: Nico Williams przypomina mi Cristiano Ronaldo

Nico Williams zachwyca na Euro 2024 i wkrótce może zasilić szeregi Barcelony. Od kilku tygodni Duma Katalonii intensywnie działa nad transferem gwiazdy Athleticu Bilbao, co potwierdził sam Joan Laporta. Na ten moment problemem jest wysokość klauzuli wykupu, ale wydaje się, że po finale Euro 2024 negocjacje dotyczące przenosin skrzydłowego nabiorą tempa.

W rozmowie z The Times na temat Williamsa wypowiedział się Wayne Rooney. Były reprezentant Anglii skomplementował Hiszpana i porównał go nawet do młodej wersji Cristiano Ronaldo.

– Williams jest dla mnie wyjątkowy. Przypomina mi Cristiano Ronaldo, kiedy był młody. To duży chłopak, bierze piłkę i czasami próbuje za bardzo, ale zazwyczaj podejmuje właściwe decyzje. Jest niesamowitym zagrożeniem w sytuacjach jeden na jeden i strzela również gole. Anglia musi być z nim naprawdę ostrożna – stwierdził były napastnik Manchesteru United.

Na Euro 2024 Nico Williams wystąpił w pięciu meczach, notując gola i asystę. Z kolei w całym sezonie 2023/2024 skrzydłowy rozegrał 37 spotkań, zdobył w nich 9 bramek i zaliczył aż 19 ostatnich podań. Z tego powodu piłkarz trafił na radar europejskich gigantów, a liderem do jego pozyskania pozostaje wspomniana Barcelona.

