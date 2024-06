Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Antonio Ruediger narzeka na dyskomfort w udzie

Reprezentacja Niemiec zremisowała 1:1 ze Szwajcarią w meczu 3. kolejki fazy grupowej Euro 2024. To oznacza, że gospodarze turnieju zajęli pierwsze miejsce w tabeli grupy A. Całe spotkanie w barwach Die Mannschaft rozegrał Antonio Ruediger, ale Julian Nagelsmann na konferencji prasowej przekazał niepokojące informacje na temat stopera Realu Madryt.

– Antonio ma problem z udem. Musimy poczekać na wyniki badań i zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że to nic poważnego. To może być dość problematyczne, jeśli Ruediger nie mógłby zagrać w 1/8 finału – powiedział selekcjoner reprezentacji Niemiec, cytowany przez profil “Madrid Xtra”.

Środkowy obrońca Królewskich to kluczowa postać niemieckiej drużyny, mimo że w wygranym 5:1 spotkaniu ze Szkocją strzelił gola samobójczego. Jego nieobecność w następnym meczu byłaby więc ogromnym osłabieniem dla tamtejszej reprezentacji, szczególnie że wypadł już jeden defensor – Jonathan Tah – który został zawieszony za dwie żółte kartki.

Julian Nagelsmann ma zatem spory ból głowy przed 1/8 finału. Niemcy na mistrzostwach Europy 2024 mają za sobą trzy potyczki – pokonali Szkotów 5:1, wygrali 2:0 z Węgrami oraz zremisowali 1:1 ze Szwajcarami. Antonio Ruediger w kadrze narodowej rozegrał łącznie 72 pojedynki i zdobył 3 bramki.