Poważne osłabienie reprezentacji Włoch przed Euro. Wypadł czołowy obrońca

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Scalvini nie zagra na Euro 2024

Giorgio Scalvini po spotkaniu z Fiorentiną przeszedł szczegółowe badania, które potwierdziły, że obrońca zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. W najbliższym czasie zawodnik Atalanty przejdzie dodatkowe testy, na podstawie których zostanie opracowany plan leczenia i rehabilitacji.

Scalvini został zmuszony do opuszczenia boiska w ostatnich minutach meczu z Fiorentiną. Utalentowany obrońca strzelił gola w pierwszej połowie, ale mecz i sezon zakończyły się dla niego w najgorszy możliwy sposób. Scalvini był wstępnie powołany do reprezentacji Włoch na Euro 2024 i miał przybyć do Coverciano w poniedziałek rano, aby rozpocząć przygotowania do turnieju razem ze swoim kolegą z drużyny Gianluką Scamakką.

Włochy już wcześniej straciły Francesco Acerbiego z Interu z powodu kontuzji pachwiny, a w jego miejsce powołany został obrońca Juventusu, Federico Gatti Obecna sytuacja dotycząca obrońców reprezentacji Włoch staje się coraz bardziej napięta na niecałe dwa tygodnie przed debiutem Azzurrich na Euro 2024.

Włosi będą musieli szybko znaleźć odpowiednie zastępstwa i dostosować się do nowej sytuacji. Kontuzje kluczowych zawodników mogą wpłynąć na strategię trenera i przygotowania drużyny, jednak włoska reprezentacja ma jeszcze czas, aby zminimalizować skutki tych nieszczęśliwych wydarzeń.

