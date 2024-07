Portugalia – Słowenia: składy na mecz 1/8 finału Euro 2024

Portugalia - Słowenia to drugi poniedziałkowy mecz na Euro 2024. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Oto składy obu drużyn na mecz na stadionie we Frankfurcie.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Oficjalne składy na mecz Portugalia – Słowenia

Portugalia to ekipa, która zakończyła zmagania w fazie grupowej trwających mistrzostw Europy niespodziewaną porażką z Gruzją (0:2). Ekipa Roberto Martineza liczy zatem, że wróci na zwycięski szlak w poniedziałkowy wieczór. W dwóch pierwszych występach na Euro 2024 pokonała kolejno Czechy (2:1) i Turcję (3:0).

Słowenia to z kolei ekipa, która we Frankfurcie zmierzy się w swoim pierwszym w historii meczu w fazie pucharowej na dużym turnieju. Zwycięzca tej potyczki rozegra kolejne spotkanie w najbliższy piątek w Hamburgu, rywalizując o awans do fazy pucharowej. Benjamin Sesko i spółka w grupie zaliczyli trzy remisy, kolejno z: Danią (1:1), Serbią (1:1) i Anglią (0:0).

Obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą w tym roku. W marcu Słowenia w spotkaniu kontrolnym pokonała Portugalię (2:0). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: Adam Gnezda Cerin i Timi Max Elsnik. Selecao przystąpią do potyczki w swoim optymalnym zestawieniu. W drużynie Matjaza Keka nie będzie mógł wystąpić zawieszony Erik Janża.

Portugalia: Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva

Słowenia: Oblak – Karnicnik, Drkusić, Bijol, Balkoveć, Stojanović, Elsnik, Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko.

