Wiemy już, ile PZPN otrzyma od europejskiej federacji za awans na niemiecki turniej - co najmniej 9.25 mln euro, czyli ok. 40 mln zł. Oprócz nagród dla związku, UEFA od 2008 roku wynagradza także kluby, których zawodnicy rywalizują na boiskach w ramach rozgrywek rangi reprezentacyjnej.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Duże kwoty dla klubów

W ramach cyklu 2020-2024 UEFA przeznaczyła 240 mln euro na premie dla klubów za uczestnictwo ich zawodników w rozgrywkach reprezentacji narodowych. Część o wartości 100 mln euro została rozdysponowana między kluby, których zawodnicy brali udział w meczach Ligi Narodów 2020/21 i 2022/23 oraz w eliminacjach Mistrzostw Europy 2024. Kwoty za Ligę Narodów były takie same, jak za eliminacje do finałów Euro – 3.659 euro za udział w jednym meczu jednego zawodnika. Za udział UEFA rozumie obecność w kadrze meczowej, bez rozróżnienia na występ w pierwszym składzie czy siedzenie na ławce.

Ponad połowa ze wspomnianych 240 mln euro zostanie rozdzielona między kluby, których zawodnicy wezmą udział w niemieckim Euro. Na poprzednim turnieju rozegranym w 2021 roku pula nagród wyniosła 130 mln euro, czyli była o 10 mln euro mniejsza niż tegoroczna.

Kwoty są dzielone między kluby wg poniższych zasad:

kwota dla klubu zależy od liczby zawodników, których zwalnia na turniej, kwota dla klubu zależy od liczby dni na turnieju finałowym, zaczynając od 10 dni przed turniejem do 1 dnia po odpadnięciu drużyny z rywalizacji, kwota zależy od kategorii klubu w systemie FIFA Transfer Matching System (TMS).

Wspomniane kategorie są 3 i od przypisania do nich zależy kwota, którą klub otrzyma za jeden dzień na turnieju jednego zawodnika:

klub z 1. kategorii dostanie ok. 10 000 euro za dzień klub z 2. kategorii dostanie 2/3 kwoty podstawowej, czyli ok. 6 670 euro za dzień klub z 3. kategorii (w tej grupie są kluby Ekstraklasy) dostanie 1/3 kwoty podstawowej, czyli ok. 3 330 euro za dzień.

Na ten moment nie da się określić dokładnej kwoty, bo nie wiadomo, w jaki sposób ułożą się wyniki drużyn, w których wystąpią zawodnicy z danych kategorii. Finalne stawki UEFA publikuje dopiero po zakończeniu turnieju. Póki co znane są tylko ramowe założenia programu.

Na uwagę zasługuje fakt, że żadnych środków nie otrzymają zawodnicy, którzy w czasie turnieju pozostaną bez klubu. Program jest przewidziany tylko z myślą o klubach, w których piłkarze są zarejestrowani przed 1 lipca 2024 roku.

Co w przypadku kontuzji przed pierwszym meczem? W takiej sytuacji, jeśli zawodnik opuści zgrupowanie, a jego miejsce zastąpi inny piłkarz kwota zostanie rozliczona za faktyczną liczbę dni na zgrupowaniu obu zawodników, a beneficjentami będą oba kluby.

Które kluby zarobią najwięcej?

Najliczniej reprezentowanym klubem na Euro 2024 będzie Manchester City, którego aż 14 zawodników znalazło się w kadrach zespołów narodowych. O jednego zawodnika mniej wyśle do Niemiec – najlepsza włoska drużyna, Inter Mediolan, a dwóch mniej mistrzowie Francji i Hiszpanii, czyli PSG i Real Madryt.

Oczywiście te kluby znajdują się w 1. kategorii wg FIFA TMS oraz reprezentują w dużej części te najlepsze kadrowo zespoły, które mogą dojść nawet do finału. Wpłynie to na finalną kwotę, ale już teraz wiemy, że za samą fazę grupową otrzymają po niecałe 3 mln euro.

Na poprzednim turnieju najwięcej zarobiły kluby z Anglii, do których trafiło łącznie 47 mln euro. Najwięcej do Chelsea, której aż 5 zawodników dotarło do finału. The Blues otrzymali od UEFA ok. 5 mln euro.

Jakie środki trafią do polskich klubów?

Na poprzednie Euro z Ekstraklasy pojechało dziewięciu zawodników, w tym po dwóch z Legii Warszawa i Lecha Poznań, oraz po jednym z Rakowa, Pogoni, Piasta, Lechii i Warty.

Do klubów trafiło odpowiednio:

Legia Warszawa: 191 tys. euro

Lech Poznań: 145 tys. euro

Warta Poznań: 72.5 tys. euro

Raków Częstochowa: 72.5 tys. euro

Pogoń Szczecin: 72.5 tys. euro

Piast Gliwice: 72.5 tys. euro

Lechia Gdańsk: 72.5 tys. euro

W tym roku, z Ekstraklasy na turniej zostali powołani:

Lech Poznań: Bartosz Salamon (Polska), Miha Blazić (Słowenia), Nika Kvekveskiri (Gruzja)

(Polska), Miha Blazić (Słowenia), Nika Kvekveskiri (Gruzja) Pogoń Szczecin: Kamil Grosicki (Polska)

(Polska) Cracovia: Otar Kakabadze (Gruzja)

Jagiellonia Białystok: Taras Romańczuk (Polska)

Raków Częstochowa: Bogdan Racovițan (Rumunia)

Górnik Zabrze: Erik Janža (Słowenia)

Każdy z wyżej wymienionych zawodników na zgrupowaniu reprezentacji spędzi co najmniej 21 dni, za co ich kluby powinny otrzymać po 70 tys. euro. Największa kwota zasili konto Lecha Poznań, który na niemiecki turniej wysłał trzech zawodników. Łącznie powinno to być ok. 210 tys. euro.

W przypadku wyjścia z grupy, którejś z ww. reprezentacji kwota za zawodnika wzrośnie do ok. 85 tys. euro, a ewentualny ćwierćfinał to ponad 105 tys. euro dla klubu.