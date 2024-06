Polska – Holandia: kibic Lecha znowu to zrobił, tym razem tuż przed meczem Euro 2024

PressFocus / instagram.com/kawuart/ Na zdjęciu: Stadion Narodowy

“Kawu” pokazał nowe dzieło

Mistrzostwa Europy 2024 rozpoczęły się od mocnego akcentu. Gospodarze turnieju Niemcy zmiażdżyli Szkocję (5:1) w Monachium w pierwszym meczu grupy A. Polacy przygotowują się do startu na Euro w Hanowerze. W niedzielę rywalem ekipy Michała Probierza będzie Holandia, a pierwszy gwizdek na stadionie w Hamburgu o godzinie 15:00.

W oczekiwaniu na emocjonujący mecz, polscy kibice już zaznaczyli swoją obecność w Hamburgu. Jeden z nich, sympatyk Lecha Poznań znany pod pseudonimem “Kawu”, zyskał szczególną uwagę. Postanowił dodać nieco kolorytu stadionowi HSV, malując na jego murach Koziołka Matołka – bohatera popularnej polskiej bajki.

Co więcej, Koziołek Matołek został sportretowany w szaliku Biało-czerwonych, co stanowi wyraz wsparcia dla polskiej drużyny. Ten gest z pewnością ucieszył zarówno polskich kibiców. Mecz z reprezentacją Oranje będzie kluczowy dla Polski w kontekście dalszych losów w turnieju. Reprezentacja z pewnością może liczyć na gorący doping swoich kibiców, którzy licznie przybyli do Hamburga.

Polacy na Euro 2024 trafili do grupy D, w której zagra oprócz Holandii, także z Austrią w Berlinie (21 czerwca, godz. 18:00) oraz Francją w Dortmundzie (25 czerwca, godz. 18:00).