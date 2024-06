PressFocus Na zdjęciu: Polska - Austria

Euro 2024 kończy się dla Polski w przykry sposób

O ile po meczu z Holandią dało się znaleźć wiele pozytywów, o tyle do szukania ich po meczu z Austrią trzeba by pewnie założyć różowe okulary z podwójnymi szkłami. Tam ostatecznie zabiła nas jakość rywali, tu wystarczyło połączenie intensywności z brakiem własnego instynktu zachowawczego. Można pogratulować podniesienia się po pierwszym ciosie, ale byłoby to nietaktem względem ambicji zawodowych przecież sportowców. Zwłaszcza, gdy za pryzmat przyjmiemy całość wydarzeń.

Kompromitującą grę w obronie. Nietrafioną jedenastkę. Niewiele wnoszące zmiany. Zaskoczenie czymś, co zaskoczyć nie mogło.

W Berlinie dostaliśmy danie wyjątkowo niesmaczne, które niezły posmak pozostawiało w ustach tylko pomiędzy 20., a 45. minutą całego posiłku. Nie zgadzało się zbyt wiele – na czele z szokiem, że Austria gra dokładnie to, o co od tygodni ją podejrzewaliśmy. Momentami sami próbowaliśmy odpowiadać tym samym – na przykład bezpośrednio po wejściu na boisko Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego – tyle, że przypominało to pojedynek ucznia, który dopiero łapie podstawy, z doświadczonym nauczycielem, który zjadł na tym zęby.

Austria, gdy wyłączała intensywność, podpinała nam tlen, natomiast trudno było nie mieć wrażenia, że ona tym dotlenianiem Polaków doskonale steruje. Gdy trzeba było udowodnić w drugiej połowie, że różnica 30 godzin w odpoczynku między meczami nie ma żadnego znaczenia – robiła to z wielką przyjemnością. Patrząc na styl, o jakim marzy Michał Probierz – była dokładnie tym, czym my chcielibyśmy się stać.

Probierz sprawił, że ta reprezentacja odzyskała kibiców. W piłkarzach zaszczepił wiarę, awansował na Euro 2024 po eliminacjach niegodnych znacznie słabszych drużyn od Polski, jednak uważanie, że da się pokonać pewną drogę na skróty, w ciągu dziewięciu miesięcy, z perspektywy przebiegu meczu z Austrią jawi się jako naiwność. Selekcjoner musiał ją sprzedawać, by mieć drużynę, jednak na końcu zwykle wszystko rozbija się o jakość. Nam jej zwyczajnie brakuje, ale robienie nerwowych ruchów i tak byłoby najgorszym, na co można się zdecydować. Przecież ta Austria, do której umownie dążymy, też potrzebowała czasu, by odpalić. Przecież taktyka z nowym selekcjonerem co rok na zimę sprawdziła się jeszcze gorzej od tej przyjętej na dzisiejszego rywala. Dlatego przyjmijmy tę lekcję z pokorą i idźmy dalej. Tą samą drogą. Do końca czteroletniego cyklu, którym powinno się toczyć życie w reprezentacyjnej piłce, jeszcze trochę brakuje, a mimo wszystko pierwszy raz od dawna jest nadzieja, że zakończenie obecnego etapu nie jest równoznaczne ze spaleniem ziemi.