Pięciu pewniaków, których Koeman wystawi na mecz z Polską

Koeman ma pewniaków do składu na inauguracyjny mecz Euro 2024 z Polską

Reprezentacja Polski w poniedziałkowy wieczór (10 czerwca) zagra u siebie z Turcją w ostatnim meczu kontrolnym przed Euro 2024. Następnie Biało-czerwoni rozpoczną przygotowania do spotkania z Holandią, które zaplanowano na niedzielę (16 czerwca).

Nie da się ukryć, że zdecydowanym faworytem meczu jest kadra Oranje, w której występuje wielu znakomitych piłkarzy. Drużyna Ronalda Koemana dała prawdziwy pokaz siły w niedawnym pojedynku z Kanadą (4:0).

Znany holenderski serwis Voetbal International przekazał informacje o pierwszych wyborach selekcjonera reprezentacji Holandii. Według źródła jest pięciu piłkarzy, którzy mogą być niemal pewni nominacji do składu na mecz z Polską.

– Tylko kilku zawodników wie, że zagrają, na przykład: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida i Memphis Depay. Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Jeremie Frimpong i reszta muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zmienić zdanie trenera reprezentacji, w przeciwnym razie będzie to trudna pigułka do przełknięcia, nawet dla zawodników przyzwyczajonych do stałej gry – czytamy na łamach Voetbal International.

Co ciekawe, niepewny występu jest Frenkie de Jong, który do niedawna uchodził za jednego z pewniaków. Pomocnik będzie musiał powalczyć o miejsce w ostatnich dniach przygotowań, choć zadania na pewno nie ułatwia mu niedawna kontuzja.

