Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Optymista pomimo odpadnięcia

Reprezentacja Polski po dwóch meczach na Euro 2024 jest już pewna, że odpada z Euro 2024. Ostatnim meczem Biało-Czerwonych na turnieju w Niemczech będzie rywalizacja z Francją. Na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie orły Michała Probierza zagrają we wtorek i zaraz po tym spotkaniu wrócą do kraju. Wielu reprezentantów jednak pomimo słabej gry i wyników jest pozytywnie zastawionych do przyszłości naszej kadry narodowej. Do takich gracy należy Krzysztof Piątek, który w meczu z Austrią zdobył gola.

– Trener przyszedł w trudnym momencie tej reprezentacji. Dał nam kopa, nadzieję. Atmosfera w środku się poprawiła. Nie wyszliśmy z grupy, ale mamy przeświadczenie, że w przyszłości możemy ugrać coś więcej. Wiem i czuję to, że możemy coś zrobić, musimy iść obraną ścieżką, nie możemy się załamywać – ocenił napastnik podczas konferencji prasowej.

– Graliśmy w bardzo ciężkiej grupie z mocnymi rywalami. Ale nawet jak odpadliśmy, to mamy takie przeświadczenie w drużynie, że coś fajnego się tu buduje – dodał.

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza rozegrała osiem spotkań. Sześć z nich zdołała wygrać, a dwa – oba na Euro 2024 – przegrała.

