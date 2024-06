PA Images / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Szkocja jedyną drużyną na Euro bez celnego strzału w pierwszej połowie

Reprezentacja Szkocji do meczu z Węgrami podchodziła z konkretnym zadaniem. Podopieczni Steve’a Clarke’a chcieli przedłużyć swoje szanse na awans do fazy pucharowej. Do wykonania takiego założenia potrzebowali zwycięstwa lub remisu. Na ich nieszczęście po bramce w doliczonym czasie gry przegrali (0:1) i jako druga drużyna po Polsce zakończyli swoją przygodę na Euro 2024.

Zespół z wysp w czasie spotkania z Węgrami po raz kolejny nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę rywala. Mimo 58% posiadania piłki byli w stanie oddać zaledwie 4 strzały, lecz żaden z nich nie został skierowany w światło bramki. Co więcej, pierwszy strzał oddali dopiero w drugiej połowie meczu, a dokładnie w 53. minucie gry.

Profil OptaJoe na portalu X przekazał, że reprezentacja Szkocji to jedyna drużyna podczas tegorocznych Mistrzostw Europy 2024, która nie oddała celnego strzału w pierwszej połowie spotkania. Co więcej, oficjalne statystyki OPTA wskazują, że Szkoci w dwóch meczach w grupie w ogóle nie oddali celnego strzału na bramkę rywala. Poza rywalizacją w starciu z Węgrami taka statystyka miała miejsce również w przegranym (1:5) meczu z Niemcami.

Celne strzały Szkotów w czasie Euro 2024:

Niemcy – 0/1

Szwajcaria – 3/12

Węgry – 0/4

Ostatecznie reprezentacja Szkocji zakończyła rozgrywki w grupie A Euro 2024 na 4. miejscu. Podczas trzech spotkań wywalczyli zaledwie jeden punkt, strzelając dwie bramki i tracąc aż 7 goli.